أرجوك.. لا تستهين بعقب السيجارة

واشنطن(صدى):

جرت العادة بين الكثير من المدخنين على إلقاء ” عقب السيجارة ” في الطرقات والشوارع غير مبالين بما يتسبب فيه هذا الجزء ذا الوزن الخفيف في سكان العالم عندما تصل ملايين من أعقاب السجائر إلى المحيطات عبر عمليات الصرف .

ووفقاً لموقع ” بزنس إنسايدر ” والذي نشر دراسة علمية تحذر من هذا الخطر أكد أن السجائر تشكل العامل الأكبر الذي يشكل ” قمامة المحيطات ” حيث تم جمع ما يزيد عن 60 مليون عقب سيجارة في الثمانينيات .

ونبهت الدراسة أن أن ألياف ” السيليلوز ” الصناعية التي تدخل في عملية إنتاج أعقاب السجائر لا تتحلل سريعاً حيث تأكلها الأسماك لتصل إلينا وإلى أطفالنا من خلال لحومها متحملين استهتار المدخنين الغير مبالين .