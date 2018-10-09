الأمير خالد بن سلمان عن أنباء قضية ” خاشفجي ” : شائعات مغرضة

نايف السالم(صدى):

كشف سفير المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأمير خالد بن سلمان، حقيقة الأنباء المتداولة حول قضية الصحفي ” جمال خاشفجي “.

وأكد الأمير خالد بن سلمان، في بيان له أن جميع الأنباء المتداولة خلال الأيام الماضية حول قضية ” خاشفجي ” ماهي إلا شائعات مغرضة، لافتًا إلى أن التحقيقات ستكشف العديد من الوقائع، حيث لم تنتهي التحقيقات بعد.

وعن هذه الشائعات، علق الأمير خالد ” أفضل عادة عدم التطرق لمثل تلك الادعاءات، خاصة حين يتعلق الأمر بمصير مواطن سعودي مفقود، كرس قسماً كبيراً من حياته لخدمة بلاده “.

كما أوضح أنه يجب مراعاة قلق عائلته وأصدقائه عليه، قائلًا ” لا شك أن عائلته في المملكة قلقة جداً عليه، وكذلك نحن. فلجمال العديد من الأصدقاء في السعودية، وأنا منهم، فعلى الرغم من الاختلافات في عدد من القضايا، لا سيما مسألة اختياره ما أسماه “النفي الاختياري”، حافظنا على التواصل فيما بيننا عندما كان في واشنطن “.

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