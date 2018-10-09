الأمير خالد بن سلمان عن أنباء قضية ” خاشفجي ” : شائعات مغرضة
كشف سفير المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأمير خالد بن سلمان، حقيقة الأنباء المتداولة حول قضية الصحفي ” جمال خاشفجي “.
وأكد الأمير خالد بن سلمان، في بيان له أن جميع الأنباء المتداولة خلال الأيام الماضية حول قضية ” خاشفجي ” ماهي إلا شائعات مغرضة، لافتًا إلى أن التحقيقات ستكشف العديد من الوقائع، حيث لم تنتهي التحقيقات بعد.
وعن هذه الشائعات، علق الأمير خالد ” أفضل عادة عدم التطرق لمثل تلك الادعاءات، خاصة حين يتعلق الأمر بمصير مواطن سعودي مفقود، كرس قسماً كبيراً من حياته لخدمة بلاده “.
كما أوضح أنه يجب مراعاة قلق عائلته وأصدقائه عليه، قائلًا ” لا شك أن عائلته في المملكة قلقة جداً عليه، وكذلك نحن. فلجمال العديد من الأصدقاء في السعودية، وأنا منهم، فعلى الرغم من الاختلافات في عدد من القضايا، لا سيما مسألة اختياره ما أسماه “النفي الاختياري”، حافظنا على التواصل فيما بيننا عندما كان في واشنطن “.
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ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 55594 ] نشر منذ 1 ساعة
حفظ الله سمو الامير ، وباالصدق نطق ,,
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4501 ] نشر منذ 49 دقيقة
وفقك الله يا سيدي المعظم
عبد اللهhabd[ عدد التعليقات: 62 ] نشر منذ 37 دقيقة
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
لا حول ولا قوة إلا بالله
سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
ابو محمد[ عدد التعليقات: 395 ] نشر منذ 35 دقيقة
الحقيقة تائهة اللهم سلم سلم..