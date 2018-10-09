بالصورة.. رسالة مؤثرة من منة فضالي إلى فاروق الفيشاوي بعد إصابته بالسرطان

أماني الغامدي(صدى):

نشرت الفنانة المصرية منة فضالي، صورة تجمعها مع الفنان المصري القدير فاروق الفيشاوي، بعد إعلان إصابته بمرض ” السرطان “.

ووجهت ” فضالي ” رسالة إلى فاروق الفشاوي عبر حسابها الشخصي على ” انستجرام “، معبره خلالها عن مدى حبها وتقديرها للفنان القدير ومتمنيه له الشفاء.

وقالت في رسالتها ” حبيبي ربنا يشفيك ويخف من عليك يا رب ويبعد عنك اَي حاجة وحشة ويديك كل حاجة حلوة في الدنيا لانك تستاهل كل خير علي طيبة قلبك وجدعنتك ويخليك لكل اللي بيحبوك يا رب يا احلي روقة بحبك أد الدنيا “.

يُذكر أن الفنان فاروق الفيشاوي أعلن إصابته بمرض السرطان منذ فترة قصيرة، والتي حصل خلالها على دعم الوسط الفني بالكامل.

وكانت الفنانة منة فضالي تعاقدت مؤخرًا على بطولة فيلم ” المحترف “، ومن المقرر أن تبدأ تصويره خلال الفترة المقبلة، وهو من تأليف حسام موسى وإخراج إبرام نشأت.