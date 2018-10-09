بالفيديو.. مصطفى شعبان يكشف اسم مسلسله الجديد برمضان القادم
أعلن الفنان المصري مصطفى شعبان عن اسم العمل الدرامي الذي سيخوض به سباق المسلسلات التليفزيونية، فى شهر رمضان القادم عبر مقطع فيديو ظهر فيه مع السيناريست محمد السيد بشير.
وقال ” شعبان ” خلال الفيديو: ” بِسْم الله الرحمن الرحيم، المبدع محمد السيد بشير “بيت راضى” رمضان ٢٠١٩ ” .
وكان الفنان مصطفى شعبان قد شارك فى السباق الرمضانى الماضى بمسلسل ” أيوب ” ، وشاركه البطولة كلا من الفنانة آيتن عامر، هنا الزاهد، محمد دياب، ومن تأليف محمد سيد بشير، وإنتاج تامر مرسى وإخراج أحمد صالح.
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