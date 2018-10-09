بالفيديو.. مصطفى شعبان يكشف اسم مسلسله الجديد برمضان القادم

القاهرة(صدى):

أعلن الفنان المصري مصطفى شعبان عن اسم العمل الدرامي الذي سيخوض به سباق المسلسلات التليفزيونية، فى شهر رمضان القادم عبر مقطع فيديو ظهر فيه مع السيناريست محمد السيد بشير.

وقال ” شعبان ” خلال الفيديو: ” بِسْم الله الرحمن الرحيم، المبدع محمد السيد بشير “بيت راضى” رمضان ٢٠١٩ ” .

وكان الفنان مصطفى شعبان قد شارك فى السباق الرمضانى الماضى بمسلسل ” أيوب ” ، وشاركه البطولة كلا من الفنانة آيتن عامر، هنا الزاهد، محمد دياب، ومن تأليف محمد سيد بشير، وإنتاج تامر مرسى وإخراج أحمد صالح.