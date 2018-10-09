كاديلاك تقرر تقديم السيارات الكهربائية في 2021

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

انشغلت كاديلاك للغاية في الوقت الحالي بالموديلات الجديدة, فبالإضافة إلى السيارتين السيدان الجديدتين اللتين تحلان محل ATS و CTS ، فإن CT6 V-Sport تأخذ تراث كاديلاك المعروف إلى المستوى التالي بفضل Blackwing V8. ومن المقرر أن يتم عرض سيارة XT6 كروس أوفر في معرض ديترويت للسيارات في عام 2019 ، وسوف تنتقل إسكاليد إلى الاعتماد على قاعدة بناء جديدة مثل المستخدمة في جي إم سي سييرا كموديل 2020.

ووفقًا لتقارير صحفية ، فإن هناك سيارة كروس أوفر مدمجة جديدة في خطوط الانتاج ستقدم كموديل 2020 ومن المتوقع أن يتم تسميتها XT2 أو XT3 ، وسيعمل الوافد الجديد كأخ أصغر لـ XT4. وفي الوقت الحالي ، فإن XT4 هي أرخص سيارة كاديلاك للبيع في الولايات المتحدة ، بدءاً من 34.795 دولار.

كما تقول التقارير أن السيارات الكهربائية ستأتي في عام 2021 أو 2022 من كاديلاك على أبعد تقدير. وعلى الرغم من أنه لا يعرف الكثير عن هذه السيارات الكهربائية ، فمن المنطقي أن تقوم كاديلاك بتجهيز خليفة غير مباشر لـ ELR مع Super Cruise وأحدث التقنيات من أقسام جنرال موتورز الأخرى.

وقد تم تصنيع ELR من 2013 إلى 2016 في مصنع تجميع Hamtramck ، ولم تبع السيارة بشكل جيد لعدة أسباب , فبالإضافة إلى كونها باهظة الثمن بالنسبة لشيفروليه فولت المعاد تجديدها ، لم تكن سيارة ELR فاخرة ولم تكن فعالة للغاية. وعلى مدى أربع سنوات ، تمكنت كاديلاك من بيع أقل من 3000 نسخة فقط.

وتعتبر CT6 Plug-In هي الكاديلاك الكهربائية الوحيدة المعروضة للبيع اليوم ، بسعر 75.095 دولار. وتصنع سيارة السيدان الصديقة للبيئة في الصين من قبل شركة شنغهاي جنرال موتورز ، بقوة 335 حصان. وبالنسبة للسيارة فإنها تقطع بصورة كهربائية فقط 31 ميل.

وقد أعلنت جنرال موتورز في 2017 أن منصة الجيل القادم للمركبات الكهربائية ستكون قادرة على قطع أكثر من 300 ميل من المدى للتنقل. وأكد نائب رئيس تطوير المنتجات العالمية ، مارك رويس ، تقديم اثنين من السيارات الكروس أوفر الكهربائية في غضون 18 شهرا ، وكلاهما يتقاسمان الأساس مع شفروليه بولت.