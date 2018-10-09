تعليم وصحة مكة تشرعان في تنفيذ برنامج الفحص الاستكشافي لطلبة المدارس

محمد السعران(صدى):

شرعت الشؤون الصحية المدرسية بتعليم منطقة مكة المكرمة في تنفيذ برنامج الفحص الاستكشافي لطلبة المدارس والذي تطبقه إدارة الصحة المدرسية بصحة مكة انفاذاً لتوجيهات وزارتي الصحة والتعليم بخصوص البرنامج المزمع إقامته ليشمل كافة المدارس خلال أربعة فصول متتالية .

وقال مدير الشؤون الصحية المدرسية بتعليم منطقة مكة المكرمة محمد بن مستور الصليمي إن برنامج الفحص الاستكشافي السنوي في مرحلته الأولى سيشمل 50 % من مدارس المنطقة , ويستهدف طلاب وطالبات الصف الأول في المرحلتين المتوسطة والثانوية خلال الفصل الدراسي الأول من هذا العام , فيما تمتد أنشطته على عدة مراحل لتشمل الصف الأول ابتدائي والرابع ابتدائي المرحلة المقبلة .

وأهاب الصليمي بقادة وقائدات المدارس بضرورة تسهيل مهمة الفرق الصحية ودخولها للمدارس , وتوفير المكان المناسب لعمل الفحص , وإعداد قوائم بأسماء الطلاب والطالبات المستهدفين لتزويد الفريق الطبي بها , ومخاطبة أولياء الأمور لإبلاغهم بتنفيذ الفحص , ورفع التقرير الخاص بالبرنامج للمشرفين التربويين والمشرفات للشؤون الصحية المدرسية بمكاتب التعليم التابعة للمدرسة .

يذكر أن وزارة الصحة قد بدأت تنفيذ حملة توعوية تزامناً مع انطلاقة برنامج الفحص الاستكشافي لطلبة المدراس، ويمر البرنامج بالعديد من الإجراءات، من خلال استقصاء تاريخ المرضى وإجراء التطعيمات عند دخول الصف الأول الابتدائي والوزن والطول ومؤشر كتلة الجسم (BMI percentile) والكشف على حدة النظر، وفحص الأسنان والسمع، وكذلك الاضطرابات النفسية والسلوكية والكشف المبكر للاكتئاب (PHQ9) واضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه (ADHD)، والاكتشاف المبكر للتدخين، والكشف عن اعوجاج السلسلة الفقارية وصعوبات التعلم .