مواطنات يبدأن في إفراغ العقارات ونقل ملكيات صكوك بالملايين

علي القحطاني (صدى):

باشرت مواطنات إفراغ العقارات ونقل ملكيات صكوك بملايين الريالات بديلًا عن كتابات العدل؛ بعد أن سمحت لهن وزارة العدل بممارسة مهمات الكتابات وفق الاشتراطات.

وتزيد نسبة المراجعات لمكاتب الموثقات بنحو 60% عن باقي أيام الأسبوع، فيما قالت إحدى الموثقات، إن أكثر المراجعات يطلبن تحرير وكالات شرعية للغير، ويحصلن عادة على إجابات عن بعض الاستفسارات القضائية والقانونية.

وأوضحت أنها بدأت فعليا إفراغ عقارات فلل وأراض بنقل الملكية، والخدمة متاحة للمستفيدين في أي وقت على مدار 24 ساعة، لافتةً إلى أن إصدار الوكالات الفردية يفوق وكالات الشركات، وأن خدمة التوثيق العدلي سهلت على الكثير من المستفيدات والمستفيدين، خصوصًا كبار السن والموظفات.

وفي السياق نفسه، أشارت أخرى إلى أن: ” هدفي من الحصول على رخصة توثيق هو خدمة الوطن، خصوصا المرأة، لأنها بطبيعتها تفضل الذهاب للمحامية في أي عمل يخصها، كونها تحتاج لخصوصية. ونعمل على التوثيق للأفراد وهذا الأكثر طلبا. وليس هناك إحصاء لعدد الوكالات والعقود. والملاحظ أن كثيرًا من الناس لا يعرفون مهمات الموثقات والموثقين، والأمل معقود على الإعلام لتسليط الضوء على هذه المهنة. “