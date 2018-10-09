تحويل جثمان طالب الرحلة الترفيهية إلى المشرحة
كشف المتحدث باسم صحة مكة المكرمة حمد فيحان العتيبي، عن آخر مستجدات جثمان طالب الابتداية عبدالرحمن ناصر الحربي الذي توفى في أعقاب رحلة ترفيهية لطلاب إحدى المدارس الابتدائية الأهلية.
وأكد ” العتيبي ” أن جثمان الطالب ما زال في ثلاجة الموتى بمستشفى الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، على أن يتم تحويله إلى المشرحة للتأكد من أسباب الوفاة، ثم إصدار تقرير طبي نهائي عن الحادثة، مشيرًا إلى أن الطالب لديه تاريخ مرضي وخضع لجراحتين في القلب في فترات سابقة.
يُذكر أن الطالب عبدالرحمن الحربي توفى في أعقاب رحلة ترفيهية لطلاب إحدى المدارس الأهلية، حيث شعر بإجهاد أثناء الرحلة ونقل إلى قسم الطواريء بمستشفى الملك عبدالعزيز وهو في حالة فقدان كامل للوعي، ثم توفى بعد خضوعه لعملية إنعاش قلبي استمرت 45 دقيقة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 55594 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحمه ويحسن عزاء اهله ,, آمين ,,
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4501 ] نشر منذ 1 ساعة
الله المستعان
احسن الله عزائكم
رحمه الله بواسع رحمته
سليطين[ عدد التعليقات: 69 ] نشر منذ 1 ساعة
الله المستعان
ياصحيفتنا الموقره لي طلب
غيروا كلمة المشرحه بكلمة ألطف وهي الطب الشرعي او الكشف الشرعي