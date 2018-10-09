بسبب عدم ثبوت الأدلة.. السجن عام واحد فقط لـ ” حارق أسرة ” بجدة

نايف السالم(صدى):

شهدت أحد الأحياء الشعبية بمدينة جدة حادث بشع عندما أقدم متهم على حرق منزل لمواطن عمداً والذي كان يضم أسرته على أثر خلافات عائلية ليصيب المواطن وأسرته بحروق إضافة إلى ما سببه من فزع وخسائر .

وبالرغم من إفادة الشهود بأ نه سبق وأن هدد صاحب الشقة بحرقها بالإضافة إلى وجود خلافات على أرض الواقع إلا أن المحكمة الجزائية بمكة اعتبرتها شبهه ولم تثبت التهمة عليه لأن أحداً لم يره يرتكب الجريمة .

من ناحية أخرى رفض صاحب الدعوى يمين المتهم بأنه لم يحرق المنزل قائلاً أنا ” مشكلجي سيء السمعة ” ليصدر قرار المحكمة على المتهم بالسجن عام والجلد 70 جلدة والتعهد بعدم التعرض له فيما وصف قضاة الإستئناف العقوبة بأنها لا تتناسب مع بشاعة جرمه ليتأكد الحكم بعدها لعدم ثبوت الأدلة .