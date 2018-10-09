لمتبعي الريجيم.. اكتشف أهمية الوجبة الفري في الدايت

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

” الوجبة الفري ” ، هي تلك الوجبة التي يُمكن أن تُدمر كل ما تم إنجازه على مدار الأسبوع من محاولة في إنقاص الوزن، بحسب المعتقدات السائدة لدى الكثيرين.

وفي هذا الصدد كشفت الدكتورة مرام نبيل أخصائي الجهاز الهضمي والتغذية العلاجية، عن كل ما نريد معرفته عن هذه الوجبة ومدى أهميتها على الصحة ، موضحة أن الجسم يحتوي على نوعين من الهرمونات التي تتحكم في الشهية ومعدل الحرق وتوازن الطاقة في الجسم.

الهورمون الأول:

” ليبتين ” أو هرمون الشبع يفرز من الخلايا الدهنية ويعمل على المخ مباشرًا، حيث التحكم في شهيتك الخاصة بالأطعمة وحرق الطاقة، لذا يُمكن القول إن له دورا أساسيا في زيادة الوزن أو نقصانه، فبعد ٢٤ ساعة صيام يبدأ هذا الهورمون في الإنقاص بنسبة ٣٠٪‏ وبالتالي يقل الحرق معه.

الهورمون الثاني:

” جريلين ” أو هرمون الجوع الذي تفرزه المعدة التي تعمل على زيادة الإحساس بالجوع والرغبة الشديدة في تناول الأطعمة خصوصًا مع أنواع الدايت الشديدة وبعد الرياضة مباشرًا، بالإضافة إلى أن أنواع الدايت القاسية تُساعد على الشعور بالخمول في الغدة الدرقية الأمر الذي يؤدي إلى ثبات الوزن وعدم القدرة على النزول على الرغم من الالتزام التام بالدايت ومن هنا يأتي الإحباط وتوقف الدايت من جديد.

الأمر الثالث، الذي يعتمد على الأمر السابق ذكره وهو أن عند الشعور بالإحباط وتوقف الدايت يأتي دور الوجبة الفري حيث تناول سُعرات عالية ونشويات وبالتالي يعود من جديد معدلات الهورمونات لمستواها المضبوط فيتحسن الحرق ويقل نسبة الجوع الشديد وتعود الغدة الدرقية لصحتها من جديد.

الأنظمة الغذائية علم ودراسة مش مجرد حساب سُعرات، وبمعلومات بسيطة نستطيع تجنب فشل الدايت وثبات الوزن بسرعة.