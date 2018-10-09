وزارة الإسكان تدرس السماح للمواطنين باستخدام تقنية البناء الحديث في وحداتهم السكنية

علي القحطاني(صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان سيف السويلم، عن دراسة الوزارة السماح للمواطنين ببناء وحداتهم بالتقنيات الحديثة بحلول عام 2020.

وأوضح السويلم أن ذلك يتم من خلال تسهيل منح رخص بناء المنازل الجاهزة، بتنسيق مشترك مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأشار إلى أن التقنيات الحديثة في البناء ستسهم في توفير المزيد من الوحدات السكنية ذات الجودة والسعر المناسب، وستوفر الوقت مقارنة بأساليب البناء التقليدي.