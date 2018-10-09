رد فعل طريف لمكتبة أعاد لها قارئ كتابًا بعد 84 عامًا من استعارته

واشنطن(صدى):

في واقعة طريفة، أقدم قارئ أمريكي ،على إعادة كتابًا قامت والدته باستعارته من مكتبة ،عام 1934 م.

وتفاجأت مكتبة ” Shreve Memorial ” بإعادة الكتاب بعد كل هذه السنوات، وقررت إعفاء مستعيره من غرامة قدرها 3 دولارات.

وعلقت المكتبة عبر حسابها بموقع ” فيس بوك ” قائلة : ” أن يأتي متأخرا خير من ألا يأتي على الإطلاق! صحيح؟.. لقد أعاد قارئ كتابا إلى فرعنا الرئيسي البارحة، كانت والدته قد استعارته عام 1934 عندما كانت في الـ11 من عمرها ” .

وكان الرجل ينظف منزل والديه عندما وجد الكتاب وقرر إعادته، والكتاب عبارة عن مجموعة من القصائد المكتوبة كقصص لشاهد عيان عن الأشخاص الذين ماتوا في مدينة سبون ريفر الخيالية، ويحكي عن حياتهم ومماتهم.