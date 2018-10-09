بالفيديو.. نانسي عجرم ترقص على أنغام أغنية هيفاء وهبي

أماني الغامدي(صدى):

استضافت الإعلامية وفاء الكيلاني، مقدمة برنامج ” تخاريف ” ،المطربة اللبنانية نانسي عجرم.

وتطرقت نانسي في حديثها بالبرنامج المذاع بفضائية MBC عن مشاريعها الغنائية وعن حياتها الشخصية إلى جانب العديد من التفاصيل الخاصة بعلاقتها بالنجوم وأصدقائها من الوسط الفني.

ورقصت نانسي عجرم على أغنية ” رجب ” ، الشهيرة للمغنية اللبنانية هيفاء وهبي، قائلة: ” بحب الأغنية دي لهيفاء ” .

وطلبت الكيلاني من نانسي اختيار نجم وغناء أغنية له، ليقع اختيار نانسي على أغنية ” حبيبي كده ” لجورج وسوف.