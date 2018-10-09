” العمل ” تتوجه لخفض سعر استقدام العاملة الفلبينية من 17 ألف إلى 10 آلاف

حمودي العنزي(صدى):

أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، أن الوزارة تسعى إلى جعل المواطنين راضين عن ملف استقدام العمالة المنزلية، من خلال فتح الدول المرغوبة.

وأوضح الراجحي أن الوزارة أجرت مسحًا لدول الخليج وبعض الدول العربية في إطار عملها على على تقليل تكلفة العمالة.

وأشار إلى أنه تبين أن البحرين هي أرخص الدول المحيطة في استقدام العمالة المنزلية الفلبينية، حيث تستقدمها بما يعادل 10 آلاف ريال.

ولفت إلى أنه في الوقت الذي يستقدم فيه المواطن السعودي العاملة الفلبينية بـ 17 ألف ريال، هناك فريق مختص يعمل على خفض تلك القيمة، لتصبح شبيهة بقيمتها في البحرين.

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