رحل بن رافعه.. وظل فيه

عاد قطاف الموت مجددا ليبدأ رحلته من جديد قال سبحانه: {اللَّهُ يَتَوَفَّى الأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} سورة الزمر.

فالحمد لله الذي كتبَ على الخلق الفناء.

رحل الشاب محمد بن رافعه الفنان السعودي الكوميدي الذي نال شهره واسعة واعتدنا على ابتسامته رحل بصباه ورحلت معه الابتسامة انطفأ نوره برحيله، لم يستوعبوا فاجعة رحيله الذي كان أثر حادث، لا أعلم ماذا أقول؟ ولكن !!! كل نفس ذائقة الموت.

رحلت يا صاحب الابتسامة!!! رحيلك كان فاجعة الوسط الفني وخاصة الكوميدي فقد كنت تضيء الحياة لنا بابتسامتك وكلماتك وفكاهتك كان تاريخا قصيرا لكنه ترك أثر عميق في نفوسنا.

موت الفجأة من أقدار الله التي يقضي بها في عباده ليس لدي الكثير لكن جبر الله ذويك يا محمد وألهمهم الصبر والسلوان رحمك الله بقدر ما ابتسمنا عند رؤيتك، رحمك الله بقدر ما أسعدتنا، رحمك الله يا مُحمد، ورحم جميع أموات المسلمين.