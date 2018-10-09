في الوقت الذي يرفع توقعاته للاقتصاد السعودي.. ” النقد الدولي ” يتوقع الأسوأ للاقتصاد الإيراني

طهران(صدى):

كشف صندوق النقد الدولي عن توقعاته بانكماش الاقتصاد الإيراني ، وذلك بالتزامن مع إعادة فرض العقوبات الأمريكية، بينما رفع توقعاته للاقتصاد السعودي مع زيادة إنتاج النفط وارتفاع أسعاره.

وتوقع الصندوق في تقريره الدوري، أن ينكمش اقتصاد إيران بنسبة 1.5 % هذا العام على أن ينكمش بـ 3.6 % في عام 2019.

وخفّض بشكل حاد توقعات النمو لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأكملها بسبب تراجع الاقتصاد الإيراني وزيادة تكاليف الطاقة، متوقعًا نمو الاقتصاد في المنطقة بنسبة 2 % هذا العام و2.5 % في عام 2019، وهذا يعني انخفاض بنسبة 1.2 % و 1.1 % على التوالي عن التوقعات، التي أدرجها الصندوق في أبريل الماضي.

بينما رفع الصندوق توقعاته للنمو الاقتصادي في المملكة، أكبر اقتصاد في المنطقة وجيرانها في الخليج، موضحًا أن هذا النمو يأتي بفضل النشاط الاقتصادي غير النفطي والزيادة المتوقعة في إنتاج النفط الخام، الذي وافقت عليه منظمة الدول المصدرة ” أوبك ” والمنتجون المستقلون للنفط خارجها.