” ماحفظت التعليمات ” .. شاهد: سقطة لتوكل كرمان تثير السخرية
على مايبدو أن المرتزقة الإخوانية توكل كرمان لم تحفظ درسها في الهجوم على المملكة جيدًا هذه المرة، حيث وقعت في خطأ مثير للسخرية أثناء تواجدها في التظاهرة التي شاركت فيها هي وجموع الإخوان في اسطنبول ،لتقوم بدورها التمثيلي في المتاجرة بقضية اختفاء الصحافي جمال خاشقجي.
وظهرت الناشطة اليمنية وإلى جانبها السياسي المصري أيمن نور رئيس قناة الشرق ، قائلة : ” على السلطات السعودية ألا تقبل بانتهاك سيادتها وكرامتها ” ، وسرعان ماتدخل نور لتصحيح الخطأ، ويقول لها ” تركيا وليس السعودية ” ، وسط سخرية واسعة من الحضور.
ووقعت كرمان بهذه السقطة في شر أعمالها، بسبب محاولاتها المستميتة ” الفاشلة ” للمتاجرة بقضية خاشقجي.
وشارك مع كرمان في الوقفة التي نظمها الإخوان أمام القنصلية السعودية في إسطنبول كل من أيمن نور، وعصام تليمة، ومعتز مطر، وآخرين من ذوي التوجه الإخواني.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 20231 ] نشر منذ 33 دقيقة
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
ومتى صار ايمن ضلام اخونجي
هؤلاء الكلاب الضاله مجتمعه لرفع الصوت بالنباح طمعا في العظام التي يرميها لهم نظام الحمدين الحقير
النخيش[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ 26 دقيقة
للاسف الاعداء يتربصون ببلادنا ويسخرون كل امكانياتهم للاساءه لها ويجب الوقوف وقفه رجل واحد يد بيد مع الحكومه للوقوف في وجه الاعداء وافشال مخططاتهم … وطن لانحميه لانستحق العيش فيه
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 2176 ] نشر منذ 24 دقيقة
هذه المرتزقة الإخوانية توكل كرمان :-بوق مستأجر، ولم يحسنوا النفخ فيه..
عبدالله[ عدد التعليقات: 1087 ] نشر منذ 21 دقيقة
جمعهم الريال القطري. لان ما احد منهم يطيق الثاني ولا يقبل يشوف خلقته اصلا.
alfahd42[ عدد التعليقات: 19260 ] نشر منذ 13 دقيقة
كلاب مجمعها عظم ويفرقها لغفة نعل تكرمون