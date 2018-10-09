” ماحفظت التعليمات ” .. شاهد: سقطة لتوكل كرمان تثير السخرية

أنقرة(صدى):

على مايبدو أن المرتزقة الإخوانية توكل كرمان لم تحفظ درسها في الهجوم على المملكة جيدًا هذه المرة، حيث وقعت في خطأ مثير للسخرية أثناء تواجدها في التظاهرة التي شاركت فيها هي وجموع الإخوان في اسطنبول ،لتقوم بدورها التمثيلي في المتاجرة بقضية اختفاء الصحافي جمال خاشقجي.

وظهرت الناشطة اليمنية وإلى جانبها السياسي المصري أيمن نور رئيس قناة الشرق ، قائلة : ” على السلطات السعودية ألا تقبل بانتهاك سيادتها وكرامتها ” ، وسرعان ماتدخل نور لتصحيح الخطأ، ويقول لها ” تركيا وليس السعودية ” ، وسط سخرية واسعة من الحضور.

ووقعت كرمان بهذه السقطة في شر أعمالها، بسبب محاولاتها المستميتة ” الفاشلة ” للمتاجرة بقضية خاشقجي.

وشارك مع كرمان في الوقفة التي نظمها الإخوان أمام القنصلية السعودية في إسطنبول كل من أيمن نور، وعصام تليمة، ومعتز مطر، وآخرين من ذوي التوجه الإخواني.