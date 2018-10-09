شعبان عبدالرحيم يرقد بالمستشفى في حالة حرجة
كشفت مصممة أزياء إماراتية عن تعرض المطرب الشعبي المصري شعبان عبدالرحيم لوعكة صحية شديدة نٌقل على إثرها إلى أحد المستشفيات في مصر.
وأوضحت مصممة الأزياء منى المنصوري، وهي مقربة من عبدالرحيم، أن حالته حرجة، ويرقد في العناية المركزة.
وكان المطرب الشعبي قد عاد من سوريا قبل أيام، إذ كان يباشر بعض أعماله الفنية هناك.
M-512🐧[ عدد التعليقات: 901 ] نشر منذ 34 دقيقة
نسأل الله حسن الخاتمة ، هذا الرجل يغني ويبلع التتن الزقاير والظاهر انه مايصلي ، هاذي الوعكة السيئة تسمى
(wake up call) على قولة الغرب الضالين ، متى يصحى ضمير الصاحي ناس تتعظ وناس تظل على عصيانها!!.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 20231 ] نشر منذ 25 دقيقة
سلامات يا شعبان
alfahd42[ عدد التعليقات: 19260 ] نشر منذ 12 دقيقة
لاحول ولا قوة الابالله