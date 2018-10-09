  • الثلاثاء 9

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. فن وثقافة
  3. شعبان عبدالرحيم يرقد بالمستشفى في حالة حرجة

شعبان عبدالرحيم يرقد بالمستشفى في حالة حرجة

شعبان عبدالرحيم يرقد بالمستشفى في حالة حرجة
أماني الغامدي(صدى):

كشفت مصممة أزياء إماراتية عن تعرض المطرب الشعبي المصري شعبان عبدالرحيم لوعكة صحية شديدة نٌقل على إثرها إلى أحد المستشفيات في مصر.

وأوضحت مصممة الأزياء منى المنصوري، وهي مقربة من عبدالرحيم، أن حالته حرجة، ويرقد في العناية المركزة.

وكان المطرب الشعبي قد عاد من سوريا قبل أيام، إذ كان يباشر بعض أعماله الفنية هناك.


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 901 ] نشر منذ 34 دقيقة

نسأل الله حسن الخاتمة ، هذا الرجل يغني ويبلع التتن الزقاير والظاهر انه مايصلي ، هاذي الوعكة السيئة تسمى
(wake up call) على قولة الغرب الضالين ، متى يصحى ضمير الصاحي ناس تتعظ وناس تظل على عصيانها!!.

[ عدد التعليقات: 20231 ] نشر منذ 25 دقيقة

سلامات يا شعبان

[ عدد التعليقات: 19260 ] نشر منذ 12 دقيقة

لاحول ولا قوة الابالله

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *