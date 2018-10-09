شعبان عبدالرحيم يرقد بالمستشفى في حالة حرجة

أماني الغامدي(صدى):

كشفت مصممة أزياء إماراتية عن تعرض المطرب الشعبي المصري شعبان عبدالرحيم لوعكة صحية شديدة نٌقل على إثرها إلى أحد المستشفيات في مصر.

وأوضحت مصممة الأزياء منى المنصوري، وهي مقربة من عبدالرحيم، أن حالته حرجة، ويرقد في العناية المركزة.

وكان المطرب الشعبي قد عاد من سوريا قبل أيام، إذ كان يباشر بعض أعماله الفنية هناك.