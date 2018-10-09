بالفيديو.. لحظة القبض على الإرهابي المصري هشام عشماوي

طرابلس(صدى):

وثق مقطع فيديو متداول لحظة إلقاء الجيش الليبي القبض على الإرهابي المصري هشام عشماوي.

وأظهر المقطع قيام الضباط بنقل الإرهابي إلى مدرعة عسكرية تمهيدًا لنقله لموقع تابع للجيش الليبي للتحقيق معه.

وكانت قيادة الجيش الليبي قد أعلنت أمس الأثنين، عن القبض على عشماوي، في حي المغار بدرنة، وهو من أخطر الإرهابيين المطلوبين للسلطات المصرية.

الجدير بالذكر أن عشماوي كان قد انضم إلى القوات المسلحة المصرية في منتصف التسعينات، قبل أن يبدأ في تغيير مساره وينضم للتكفيريين.