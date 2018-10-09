منعها من مشاهدة برنامج ” رضوى الشربيني ” فقفزت من الطابق السادس!

القاهرة(صدى):

في الآونة الأخيرة انتشرت حالات الطلاق والخلافات الزوجية، وأرجع الكثيرون السبب إلى برنامج ” هي وبس ” الذي تقدمه الإعلامية المصرية رضوى الشربيني، حيث يرى البعض أن محتوى البرنامج هو سبب من أسباب نشوب الخلافات بين الأزواج بدلا من حلها.

وفي هذا السياق أقدمت سيدة مصرية أربعينية على الانتحار، مُلقية بنفسها من الطابق السادس، وذلك عقب مشاجرة مع زوجها، بسبب محاولته منعها من مشاهدة برنامج ” هي وبس ” .

وتلقت الشرطة بلاغًا من الأهالي يفيد بانتحار سيدة بسبب مشادات مع زوجها الذي قام خلالها بصفعها على وجهها فاتجهت للشرفة، وألقت نفسها من الطابق السادس.

ويقول الزوج : ” تلك المذيعة تسببت في خراب بيوت أصدقائه، لترد زوجته عليه بأنها توعيها من خيانته لها ” ،موضحًا أن المشاجرة تطورت ما جعله يصفعها على وجهها، لتقرر الأخيرة الاتجاه نحو النافذة والقفز من الطابق السادس لتلقى مصرعها في الحال.

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