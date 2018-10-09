تربطها صلة قرابة بأردوغان.. معلومات جديدة عن خطيبة خاشقجي ” المزعومة “

أنقرة(صدى):

أصبحت السيدة التركية التي ادعت أنها خطيبة الصحفي المختفي جمال خاشقجي، تمثل علامة استفهام كبيرة، خاصة بعد أن أكد الإبن الأكبر لخاشقجي أنهم لا يعرفونها ولم يسمعوا عنها من قبل.

وتدعى خطيبة جمال المزعومة ” خديكة جنكيز ” وأول ظهور لهما معًا كان في إحدى الصور بحساب خاشقجي على تويتر، في أغسطس الماضي، برفقة عدد من المثقفين الأتراك، ووصفها في التغريدة بأنها متخصصة في الشأن العماني ولها كتاب في ذلك.

وبتصفح حساب خديجة على ” تويتر ” تجدها باحثة تركية مهتمة بالشأن العماني، وحاصلة على الماجستير من معهد السلطان قابوس في مسقط، جانبًا من اهتماماتها، خاصة بالشأن الاقتصادي والاجتماعي الخليجي، كما أنها تروج للسياحة التركية.

وكانت تغريداتها محايدة فيما يخص المقاطعة العربية لقطر، لكن الأمر اختلف بعد أن التقت بالإعلامي القطري المقرب من نظام الحمدين جابر الحرمي، في مايو 2018 ، فمن حينها اتجهت خديجة لانتقاد المملكة، والانحياز الفاضح لنظام الدوحة.

وأكدت خديجة على وجود صلة قرابة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتبين أن والدها يعمل مستشاراً في الرئاسة التركية، بحسب تقارير إعلامية.

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