بالفيديو.. تماضر الرماح لنزلاء التأهيل الشامل: ” تفهمون بالرياضيات وإلا ضايعين ؟ “
وثق مقطع فيديو جانبًا من زيارة نائبة وزير العمل والتنمية الاجتماعية ،تماضر بنت يوسف الرماح، لعدد من القطاعات الاجتماعية في حائل.
وأظهر المقطع لحظة تواجد الرماح بمركز التأهيل الشامل بحائل، وهي تطمئن على سير العملية التعليمية داخل المركز.
ووجهت نائبة وزير العمل سؤالًا للنزلاء أثناء درس رياضيات، قائلة لهم : ” تفهمون بالرياضيات وإلا ضايعين بعد؟ ” .
وكانت الرماح قد قامت بجولة تفقدية الأربعاء الماضي، لعدد من المرافق التابعة للوزارة بمدينة حائل بمرافقة عدد من المسئولين .
عضو قديم[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 1 ساعة
طلاب يدرسون الرياضيات كيف تفهمون ولا ضايعين (بعد) ويتعرضون للأساءه بهذا الكلام الذي ياثر عليهم سلبا يعني يحصلونها من نائبة الوزير او نظرات المجتمع لهم هذا الكلام ليس من احتياجاتهم الخاصه
(يا..نائبة الوزير )
اسالك بالله لو زرتي صف احد ابنائك هل تخاطبينهم بهذي اللهجه
اسال الله العظيم ان يشفيها ويشفيهم
alfahd42[ عدد التعليقات: 19253 ] نشر منذ 49 دقيقة
كلام في غير محله
وش القصد من ولا ضايعين بعد ؟