بالفيديو.. تماضر الرماح لنزلاء التأهيل الشامل: ” تفهمون بالرياضيات وإلا ضايعين ؟ “

علي العنزي(صدى):

وثق مقطع فيديو جانبًا من زيارة نائبة وزير العمل والتنمية الاجتماعية ،تماضر بنت يوسف الرماح، لعدد من القطاعات الاجتماعية في حائل.

وأظهر المقطع لحظة تواجد الرماح بمركز التأهيل الشامل بحائل، وهي تطمئن على سير العملية التعليمية داخل المركز.

ووجهت نائبة وزير العمل سؤالًا للنزلاء أثناء درس رياضيات، قائلة لهم : ” تفهمون بالرياضيات وإلا ضايعين بعد؟ ” .

وكانت الرماح قد قامت بجولة تفقدية الأربعاء الماضي، لعدد من المرافق التابعة للوزارة بمدينة حائل بمرافقة عدد من المسئولين .