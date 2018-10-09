سقف ثانوية بجازان مهدد بالسقوط.. وأولياء الأمور: المبنى غير صالح للدراسة

تركي السالم(صدى):

باشر الدفاع المدني، أمس الاثنين ، حادثة تساقط أجزاء من طبقة سقف مبنى مدرسة ثانوية بمحافظة أبو عريش.

ولم يسفر تساقط السقف عن أي إصابة ، حيث وقعت أثناء الفسحة، وأكد أولياء أمور الطلاب أن المبنى متهالك وبات يشكل خطرًا على أرواح أبنائهم.

وأوضح أولياء الأمور أن المبنى غير صالح للدراسة ،وأنه أُخلي أكثر من مرة لإجراء صيانة والتي لم تفلح أمام عمره الذي تجاوز الـ 30 عامًا.