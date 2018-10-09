كاريلو: كنا أحق باللقب من الزمالك.. وجيسوس لديه أفكار ذكية ومدروسة

نواف السالم(صدى):

اعتذر لاعب الهلال البيروفي اندري كاريلو، للجماهير عن الخسارة أمام فريق الزمالك المصري، قائلا : ” في المجمل كنا الافضل وأحق باللقب من الزمالك ،نعتذر لجماهيرنا عن تلك الخسارة ونعدهم بالتعويض ” .

وأكد كاريلو في تصريحات صحفية، أن جيسوس يعتبر من كبار المدربين في أوروبا ولديه اسمه ومكانته في عالم التدريب ولديه افكار ذكية ومدروسة.

وأضاف: ” جيسوس مدرب حماسي ، وحماسه ينعكس علينا كلاعبين داخل أرضية الملعب ويخرج ذلك أفضل ما لدينا ” .