كاريلو: كنا أحق باللقب من الزمالك.. وجيسوس لديه أفكار ذكية ومدروسة
اعتذر لاعب الهلال البيروفي اندري كاريلو، للجماهير عن الخسارة أمام فريق الزمالك المصري، قائلا : ” في المجمل كنا الافضل وأحق باللقب من الزمالك ،نعتذر لجماهيرنا عن تلك الخسارة ونعدهم بالتعويض ” .
وأكد كاريلو في تصريحات صحفية، أن جيسوس يعتبر من كبار المدربين في أوروبا ولديه اسمه ومكانته في عالم التدريب ولديه افكار ذكية ومدروسة.
وأضاف: ” جيسوس مدرب حماسي ، وحماسه ينعكس علينا كلاعبين داخل أرضية الملعب ويخرج ذلك أفضل ما لدينا ” .
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