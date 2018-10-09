وزير العمل: إجازة يومان لموظفي القطاع الخاص

عادل الحربي(صدى):

كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، عن التوجه إلى أن يكون هناك إجازة لمدة يومين أسبوعيًا في القطاع الخاص.

وأوضح الراجحي أنه يتم العمل على تنظيم جديد لعمل المرأة في القطاع الخاص، بهدف حفظ حقوق المرأة العاملة وحمايتها.

وأشار ” الراجحي ” إلى أنه لا يوجد توجه لتخفيض ساعات العمل إلى 40 ساعة ولا رفع الحد الأدنى للأجور في الوقت الحالي.

ولفت إلى أنه سيكون هناك سلم وظيفي لموظفي القطاع الخاص، مؤكدا أن الوزارة تعمل على تمكين 2000 سعودي وسعودية، لتسلم وظائف قيادية في القطاع الخاص.

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