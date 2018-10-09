غويدي: انتظروا وستشاهدون لمسات جيدة الفترة المقبلة

ماجد محمد(صدى):

أكد المدير الفني للأهلي الأرجنتيني بابلو غويدي ،أن طريقته التدريبية تعتبر جديدة على بعض اللاعبين، موضحًا أن اللاعبين بحاجة إلى التجانس، قائلا : ” انتظروا وستشاهدون لمسات جيدة خلال الفترة المقبلة ” .

وأكد غويدي أنه لا يوجد بالنسبة له لاعب أساسي وآخر احتياطي، قائلا : ” الالتزام مفتاح تطور اللاعبين الشباب، ولا يوجد لاعب أساسي أو احتياطي بالنسبة لى، هدفي تطوير أداء الفريق ككل واللاعبين ” .

وشدد على أن اللاعبين في حاجة للتجانس خصوصا العناصر الأجنبية التي تحتاج إلى التعود على الأجواء.