القبض على شخص بحوزته 579 حبة كبتاجون بـ ” الخاصرة “

عبدالعزيز القثامي(صدى):

ضبطت دوريات القوات الخاصة لأمن الطرق بمركز الخاصرة، على طريق الرياض- الطائف، شخص بحوزته كمية من حبوب الكبتاجون المنشطة.

وتفصيلًا، استوقفت دوريات القوات الخاصة بأمن الطرق بالخاصرة مركبة من طراز هونداي يقودها شخص بعد الاشتباه بها.

وأخضعت الدوريات المركبة التفتيش الدقيق، حيث وجدت بها خمسمائة حبة من حبوب الكبتاجون المنشطة قام بتخبئتها أسفل مقود مركبته بداخل كيس بلاستيكي.

وحرّر رجال ألأمن، محضر الضبط، وتم وتسليم الشخص ومضبوطاته للجهات المختصة لإكمال الإجراءات اللازمة معه.