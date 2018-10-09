تقرير الطب الشرعي يؤكد وفاة طفلة المجاردة ” جنى ” بالصعق الكهربائي

نايف السالم(صدى):

كشفت ” مصادر بالطب الشرعي ” ، اليوم الإثنين، أن التقرير الصادر بشأن مقتل الطفلة ” جنى ” حسم القضية بتأكيد الصعق الكهربائي للطفلة، ضحية شارع الفن بمحافظة المجاردة في اليوم الوطني.

وأوضح ” التقرير ” أن باب الجدل حول سبب الوفاة، أغلق وذلك بعد تضارب الأقوال بين وفاتها اختناقًا أو لدغة ثعبان، بالإضافة لتأكيدات آخرين بوفاتها صعقًا بالكهرباء.

وتسبب ” القضية المثيرة ” ، في إعفاء رئيس بلدية المجاردة ومدير الخدمات ورئيس قسم الكهرباء بالبلدية من مناصبهم، وإحالتهم للتحقيق، بقرار وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس ” عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ ” ، بعد وفاة الطفلة بيومين.

وفي الإطار ذاته وجه أمير منطقة عسير الأمير ” فيصل بن خالد ” ، بإحالة المتسببين في وفاة ” جنى ” للنيابة العامة لمحاسبتهم بأسرع وقت، ولا تزال القضية لدى النيابة العامة.

ومن جانبه قال ” عبدالله محمد الشهري ” عم الطفلة: وردنا اليوم اتصال النيابة العامة والطب الشرعي، والذين بينوا أن التقرير أكد أن الوفاة سببها صعق كهربائي وأنه بإمكاننا دفن الطفلة.

فيما تقرر أن تتم الصلاة على الطفلة عصر غدًا الثلاثاء، بجامع الشعبة في مركز خاط، والدفن في المركز ذاته.