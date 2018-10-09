بالصور..شاب يتبرع بكليته لوالده لينهي معاناته مع المرض بالرياض

عادل الحربي (صدى):

قرر شابٌ التبرع بكليته لوالده منهيا آلامه مع مرض الفشل الكلوي الذي أصابه منذ عام ونصف، منذ أن رأى معاناة والده من الألم والغسيل.

ورفض الأب أولا أن يتبرع ابنه له بكليته، وحاول أن يثنيه عن قراره خوفا عليه، ولكن الابن أصر على والده، وبعد محاولات عدة اقتنع بقراره.

واستمرت عملية نقل الكلية حوالي 8 ساعات، بعد أن خضع الطرفان للفحوصات اللازمة قبل إجرائها، بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بخشم العان بالرياض، وكُللت العملية بالنجاح، وخرج الأب والابن بحالة صحية جيدة.