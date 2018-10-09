بالفيديو.. وزير العمل: نسبة البطالة 12.9% ونستهدف تخفيضها لـ 7% بحلول 2030

عادل الحربي (صدى):

ناقش الإعلامي السعودي ” عبد الله المديفر ” ، اليوم الإثنين، معدلات البطالة والتي تسير في طريق تصاعدي، وذلك خلال استضافته للدكتور ” أحمد بن سليمان الراجحي ” وزير العمل، بحلقة اليوم ببرنامج ” خليك في الصورة ” المذاع عبر الفضائية ” روتانا خليجية “.

ووصف ” المديفر ” أن البطالة بإنها (بعبع) كل من الوزراء السابقين وأن جميع الوزراء يتولون الوزارة برقم ومعدل ويخرجون منها بعد زائد، فيما رد عليه الدكتور ” أحمد الراجحي ” وزير العمل قائلًا: إن نسبة البطالة وصلت اليوم إلى 12.9% ليست مشكلة وزارة، بل مشكلة الحكومة بأكملها وأن جميع الوزارات والقطاعات بالدولة معنية بالبطالة.

وأضاف ” الراجحي “، أن البطالة هي مشروع وطني، مؤكدًا على أن سمو ولي العهد الأمير ” محمد بن سلمان ” قال في وقت سابق بأن النسبة ستنخفض إلى 7% بحلول 2030.

وتابع ” وزير العمل ” ، أن عدد العاملين في القطاع الخاص مليون و800 ألف، بينما عدد العاملين بالحكومة مليون و200 ألف، لافتًا إلى أن أغلب الوظائف القيادية في قطاع البنوك والتأمين والبتروكيماويات من السعوديين، ولكن لن تستطيع أن تجعل كل المواطنين في المواقع والوظائف العليا بالدولة.

وأوضح ” وزير العمل ” ، أنه كان هناك (عدم ثقة) ولغة غير مشتركة بين الوزارة والقطاع الخاص، أحاول الآن أن أبني هذه الثقة واللغة المشتركة، والكرة اليوم في ملعبهم، مؤكدًا أننا لا نتعامل مع القطاع الخاص بسياسة (العصا والجزرة) ، بل بسياسة الشراكة.

ولفت ” الراجحي ” ، إلى أهمية دور القطاع الخاص وأنه يعد الحصان الأسود الذي يجب الاعتماد عليه لتحقيق ” رؤية 2030 ” كما يرى صاحب السمو ولي العهد الأمير ” محمد بن سلمان “.

وأشار ” وزير العمل ” إلى أن التوافق بين الوزارة والقطاع الخاص سيربح جميع الأطراف ويتلخص ربح الوزارة من التعاون مع القطاع الخاص في ” توظيف شباب البلد، برواتب جيدة وفي وظائف متوسطة وعليا.

وزير العمل د. #أحمد_بن_سليمان_الراجحي:

ربح الوزارة من التعاون مع القطاع الخاص هو توظيف شباب البلد، ومتى نفذ القطاع هذا الهدف قلت له: أنا من يدك ذي ليدك ذي..#وزير_العمل_في_الصورة#خليك_في_الصورة_مع_المديفر pic.twitter.com/Sjg1dpm3o7 — خليجية (@Khalejiatv) ٨ أكتوبر ٢٠١٨

د. #أحمد_بن_سليمان_الراجحي:

العاملين في القطاع الخاص مليون و800 ألف والحكومة مليون و200 ألف

أغلب الوظائف القيادية في قطاع البنوك والتأمين والبتروكيماويات من السعوديين

لن تستطيع أن تجعل كل المواطنين في المواقع والوظائف العليا.#وزير_العمل_في_الصورة#خليك_في_الصورة_مع_المديفر pic.twitter.com/sU9Ds0fciu — خليجية (@Khalejiatv) ٨ أكتوبر ٢٠١٨