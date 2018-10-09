” النقل ” تدعو 102 ممن اجتازوا المقابلة الشخصية لوظائفها لمطابقة بياناتهم النهائية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت وزارة النقل، أسماء 102 ممن اجتازوا المقابلة الشخصية من بين المتقدمين والمتقدمات للوظائف التي سبق الإعلان عنها في تاريخ 17/10/1439هـ، على موقع الوزارة الإلكتروني.

وحسب الإجراءات النظامية تتطلب المرحلة الحالية مراجعة أي من فروع ومكاتب وزارة الخدمة المدنية وذلك يومي الأربعاء والخميس الموافق 1-2 صفر، لاستكمال إجراء المطابقة النهائية لما تم تسجيله على برنامج جدارة من بيانات مع ما لديهم من وثائق أصلية.

ويتطلب من المعلن أسمائهم عند مراجعتهم فروع أو مكاتب وزارة الخدمة المدنية اسطحاب الوثائق التالية للمطابقة:

• الهوية الوطنية

• أصل وثيقة التخرج، موضحًا بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.

• وللحاصلين على الدرجة الجامعية الخارجية يتطلب إرفاق معادلة التعليم العالي.

وأوضحت الوزارة أن من لم يحضر/تحضر أصول الوثائق مستوفية لجميع مكوناتها النظامية خلال فترة المطابقة لن يتم النظر في المستندات التي تتوفر بعد نهاية الفترة المحددة للمطابقة، ومن لم يراجع/تراجع خلال فترة المطابقة سيعتبر ذلك عدولًا عن رغبته في التوظيف.

قائمة أسماء الرجال https://www.mot.gov.sa/ar-sa/Careers/Male%20list.pdf

قائمة أسماء النساء https://www.mot.gov.sa/ar-sa/Careers/Female%20list.pdf