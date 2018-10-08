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بالفيديو.. ربطوا والدهم مع البالونات احتفالًا به فوجوده على جبال عمان

بالفيديو.. ربطوا والدهم مع البالونات احتفالًا به فوجوده على جبال عمان
عمان (صدى):

أظهر مقطع فيديو احتفال غريب لمجموعة من الشباب بعيد ميلاد والدهم، حيث قاموا بربط عدد كبير من البالونات بكرسي بلاستيكي ثم أجلسوا عليه وحلقت به البالونات بعيدًا.

وفقد الشباب أي وسيلة للتحكم فى ارتفاع البالونات أو عودتها إلى الأرض، وفي النهاية، عُثر على الأب فى حالة إعياء شديدة على جبال سلطنه عمان.

 

 


10 تعليقات

[ عدد التعليقات: 760 ] نشر منذ 1 ساعة

من جدكم مصدقين ذي السالفه والا عايشين مع افلام كرتون للحين — والله مستحيل البالونات تشيل انسان

[ عدد التعليقات: 353 ] نشر منذ 1 ساعة

جانا المقطع بالواتس يابو وليد طارت به البالونات ولا وقعت الا على راس جبل شالوه بنقالة على طائرة اخلاء

[ عدد التعليقات: 197 ] نشر منذ 1 ساعة

مستحيل البالونات تشيل إنسان
جرب
حط ١٥٠ من البالونات تحصلها عند محل الورود
وخله يعبئها لك من الأسطوانة اللي عنده في المحل
وشوف وين توديك
والله ماعاد احد يشوفك

[ عدد التعليقات: 10578 ] نشر منذ 55 دقيقة

بقعا تصوع ابليسهم❤😁الله يشفيه ويعافيه☺طبيعي مع الهواء ويمكن ثقيله وهو خفيف نحيف☺

[ عدد التعليقات: 197 ] نشر منذ 51 دقيقة

مستحيل البالونات تشيل إنسان
جررررررررررب
حط ١٥٠ من البالونات تحصلها عند محل الورود
وخله يعبئها لك من الأسطوانة اللي عنده في المحل
وشوف وين توديك
والله ماعاد احد يشوفك

[ عدد التعليقات: 32559 ] نشر منذ 36 دقيقة

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه شكلي بجرب والله البارح جنا هوا يشيل الدنيا شيل

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