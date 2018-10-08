بالفيديو.. ربطوا والدهم مع البالونات احتفالًا به فوجوده على جبال عمان

عمان (صدى):

أظهر مقطع فيديو احتفال غريب لمجموعة من الشباب بعيد ميلاد والدهم، حيث قاموا بربط عدد كبير من البالونات بكرسي بلاستيكي ثم أجلسوا عليه وحلقت به البالونات بعيدًا.

وفقد الشباب أي وسيلة للتحكم فى ارتفاع البالونات أو عودتها إلى الأرض، وفي النهاية، عُثر على الأب فى حالة إعياء شديدة على جبال سلطنه عمان.