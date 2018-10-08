بالفيديو.. ربطوا والدهم مع البالونات احتفالًا به فوجوده على جبال عمان
أظهر مقطع فيديو احتفال غريب لمجموعة من الشباب بعيد ميلاد والدهم، حيث قاموا بربط عدد كبير من البالونات بكرسي بلاستيكي ثم أجلسوا عليه وحلقت به البالونات بعيدًا.
وفقد الشباب أي وسيلة للتحكم فى ارتفاع البالونات أو عودتها إلى الأرض، وفي النهاية، عُثر على الأب فى حالة إعياء شديدة على جبال سلطنه عمان.
ابو وليد[ عدد التعليقات: 760 ] نشر منذ 1 ساعة
من جدكم مصدقين ذي السالفه والا عايشين مع افلام كرتون للحين — والله مستحيل البالونات تشيل انسان
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 17085 ] نشر منذ 1 ساعة
اوووو يالله سترك
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 35425 ] نشر منذ 1 ساعة
🎈🎈🎈🎈🎈👴
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
زاير الشمالي[ عدد التعليقات: 353 ] نشر منذ 1 ساعة
جانا المقطع بالواتس يابو وليد طارت به البالونات ولا وقعت الا على راس جبل شالوه بنقالة على طائرة اخلاء
بالله من جد[ عدد التعليقات: 197 ] نشر منذ 1 ساعة
مستحيل البالونات تشيل إنسان
جرب
حط ١٥٠ من البالونات تحصلها عند محل الورود
وخله يعبئها لك من الأسطوانة اللي عنده في المحل
وشوف وين توديك
والله ماعاد احد يشوفك
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 10578 ] نشر منذ 55 دقيقة
بقعا تصوع ابليسهم❤😁الله يشفيه ويعافيه☺طبيعي مع الهواء ويمكن ثقيله وهو خفيف نحيف☺
عبدالرحمن الشهراني[ عدد التعليقات: 184 ] نشر منذ 51 دقيقة
احيانا تتمنى ان فيه اشخاص غير موجودين مع البشر
بالله من جد[ عدد التعليقات: 197 ] نشر منذ 51 دقيقة
مستحيل البالونات تشيل إنسان
جررررررررررب
حط ١٥٠ من البالونات تحصلها عند محل الورود
وخله يعبئها لك من الأسطوانة اللي عنده في المحل
وشوف وين توديك
والله ماعاد احد يشوفك
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 32559 ] نشر منذ 38 دقيقة
والله جاني المقطع ونفرت به
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 32559 ] نشر منذ 36 دقيقة
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه شكلي بجرب والله البارح جنا هوا يشيل الدنيا شيل