إعادة 600 ألف ريال لمواطن والقبض على السارقين في 10 ساعات فقط

نايف السالم(صدى):

ألقت الجهات الأمنية بشركة العاصمة المقدسة، القبض على أربعة أشخاص من جنسية إفريقية، كانوا قد سرقوا مبلغ 600 ألف ريال من مركبة المواطن.

بدأت القصة، عندما سحب مواطن مبلغ 600 ألف ريال من أحد البنوك بالعوالي، ومن ثم توجه إلى مخطط بطحاء قريش وأوقف المركبة أمام منزله ووضع المبلغ في حقيبة المركبة،، ليكتشف بعد ذلك تعرضه للسرقة واختفاء المبلغ.

على الفور، أبلغ المواطن الجهات الأمنية بالواقعة، ليأتي دورها في مباشرة الحادثة حيث تولى مركز شرطة الكعكية المتابعة، بالإضافة إلى تشكيل فريق أمني مكون من دوريات الأمن السرية بالعاصمة المقدسة وتحريات بحث شرطة الكعكية.

وتوصلت الجهات الأمنية بعد البحث والتحريات وجمع المعلومات، إلى أن هناك شخصين من أصحاب البشرة السوداء كانا يتتبعان المواطن المسن أثناء سحب المبلغ وخروجه من البنك حتى وصوله إلى مقره ببطحاء قريش.

وبالفعل، نجح رجال دوريات الأمن في الوصول إلى المركبة وضبط شخصين ممن لهم علاقة بالحادثة، وتبيّن أنهم أربعة أشخاص من جنسية سودانية، وتم تحديد موقعهم، ومعرفة المركبة التي استخدمت في السرقة في أحد الأحياء الشعبية بجدة.

ورصد رجال التحريات والبحث بشرطة الكعكية، تحركات الجناة وانتقالهم إلى حي الكرنتيا بجدة، وتم تحديد موقع الجناة ومداهمتهم في المنزل، وجرى ضبطهم وبحوزتهم المبلغ كاملاً قبل أن يتم التصرف فيه، وتم إيقافهم بشرطة الكعكية تمهيدًا لإكمال أوراق التحقيق، وذلك في 10 ساعات فقط من العمل المتواصل.