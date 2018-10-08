بالفيديو.. 1539 طفل يمني قتلوا على يد الحوثي الإرهابية

سعيد العجل(صدى):

تداولت وسائل إعلام عربية، اليوم الإثنين، مقطع فيديو جراف توثق الجرائم الوحشية التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي الإرهابية الذراع الإيراني بحق الأطفال اليمنيين.

وأوضح ” الفيديو ” ، أن إيران ونظام الملالي لن يتوقف عن استهداف اليمن وثقافته وحضارته إلا إذا قتلت فيه إنسانية المواطنين ومروءتهم وكرامتهم علي يد ” ميليشيا الحوثي ” الإرهابية.

وأضاف ” الفيديو ” ، أن طهران استخدمت الحوثي لقتل أكثر من 1539 طفل وإصابة 1166 أخريين بدم بارد، محاولة بذلك نقل ثقافة النظام الإيراني الوحشية واللا إنسانية إلى اليمن كما فعل بعدد من الدول المنكوبة.

وأشار ” الفيديو جراف ” ، إلى أن إيران تحاول قتل مستقبل اليمن عن طريق نحر أطفاله كما فعلت في العراق سابقًا، وتمرر تلك الأساليب والمخططات الوحشية تحت ستار الدين والتقرب إلى الله، وإن كل ما تسعى إليه طهران هو خراب ودمار اليمن.