بالصور.. أهالي نعاش الباحة يودعون طالبين بالثانوية ضحايا حادث مروري مروع

نايف السالم(صدى):

ودع أهالي قرية نعاش طالبين من طلاب المرحلة الثانوية توفي في حادث مروري، وأودعا في مقبرة القرية بعد أن أديت عليهما صلاة الجنازة بعد عصر اليوم.

وكان الطالبين اللذين يدرسان في المرحلة الثانوية،وقع لهما حادث تصادم بعد أدائهما اختبار القدرات في بهر، وشهد الحادث وفاتين وثلاث إصابات خطيرة لازالت في العناية المركزة وحالتهم حرجة.

وطالب الأهالي أمير المنطقة الدكتور حسام بن سعود إنشاء مركز إسعاف للهلال الأحمر، نظراً للحوادث التي يشهدها الطريق نفسه ويخلف إصابات بليغة أو خسائر في الأرواح والممتلكات، ولبعد المستشفيات ومركز الهلال الأحمر، مما يقلل من فرص إسعاف أو نجاة المصابين، مؤكدين أن الموقع يشهد كثافة وتهوراً في القيادة مطالبين بتكثيف التواجد المروري.