حكاية طالبة يمنية خطفت صاعق كهربائي من معتديات حوثيات لحماية صديقاتها

فهمي محمد(صدى):

روت طالبة بكلية الشريعة بجامعة صنعاء، كيف تصدَّت هي وصديقاتها إلى عصابات نسائية حوثية اعتدت عليهن بالعصى الكهربائية، أثناء تظاهرات رافضة لمليشيا الحوثي الإرهابية.

وأوضحت آزال علي، أن عصابة حوثية نسائية مدعومة بمسلحين حوثيين قمن بالاعتداء عليها وزميلاتها أثناء التظاهرة في الجامعة، مستخدمين العصى الكهربائية ما أدى إلى إصابتها بجروح وتشوهات.

وأشارت إلى أن المعتديات قمن بصعق صديقاتها، لذلك تمكنت من خطف صاعق كهربائي من يد إحداهن وقامت بصعقهن ردًا لما فعلوه.

وقال: ” من ثم تم الاعتداء عليا من قبلهن جميعًا بالصمول (هروات) والخناجر والصواعق الكهربائية استطعت حماية نفسي ومن معي بالصاعق الذي اختطفته والا والله العظيم ما كنا نستطيع النجاة وكنت بقتل وسط الكلية ” .