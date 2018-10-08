بالفيديو..خريجي الانتساب : نطالب ” التعليم ” فقط بالمساواة

علي القحطاني (صدى):

طالب خريجي الانتساب، اليوم الإثنين، وزارة التعليم بالمساوة، مؤكدين أن الوزارة لم تعترف بكفاءتهم.

وقال أحد خريجي الانتساب خلال مشاركته في برنامج ” تم ” حلقة اليوم، مشكلة الانتساب عدم اعتراف وزارة التعليم بكفاءة خريج وخريجة طلاب الانتساب.

وأضاف : إن التقديم الماضي كان هناك 417 في تخصص اللغة الإنجليزية رغم أن نقاطي أعلى لم أُعين.

وتابع : مطالبتنا فقط المساواة، إذا وزارة التعليم لاتعترف فينا كيف بالتعليم الخاص قبولنا، مضيفًا أن خريجي كلية التربية لديهم مشاهد من المدارس التي طبقوا فيها، وفوق ذلك تلغى تربويتهم.

في حين أكد الإعلامي خالد العقيلي، على تواصله تواصلنا مع وزارة التعليم في ملف الانتساب ولكن لم يتم التجاوب للأسف قائلًا : كيف يسمح لهذه البرامج التي لايعترف بها بالتواجد ومن أوجدها؟.