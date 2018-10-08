ضريبة القيمة المضافة تحذر من امتناع المنشآت عن تقديم المعلومات للزكاة والدخل.. وهذه عقوبتها

عادل الحربي(صدى):

حذرت ضريبة القيمة المضافة، المنشآت من عدم تقديم المعلومات التي تطلبها الهيئة العامة للزكاة والدخل خلال المدة المحددة بغرض التحقق من صحة التزاماتها الضريبية، مبينة أن ذلك سوف يعرضها للغرامة.

وأوضحت ضريبة القيمة المضافة، أنه في حال لم تُقدم المنشأة الخاضعة لضريبة القيمة المضافة المعلومات التي تطلبها الهيئة العامة للزكاة والدخل خلال المدة المحددة بغرض التحقق من صحة التزاماتها الضريبية، فإنها تصبح مُعرضة لغرامة تصل إلى 50 ألف ريال.

وتعتبر ضريبة القيمة المضافة ضريبة غير مباشرة تُفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت، مع بعض الاستثناءات، وتُطبق في أكثر من 160 دولة حول العالم، حيث تُعد مصدر دخل أساسي يساهم في تعزيز ميزانيات الدول.