روبرتو مانشيني: شرطً واحد لإعادة ماريو بالوتيلي للمنتخب الإيطالي

ماجد محمد(صدى):

أكد روبرتو مانشيني ‬مدرب المنتخب الإيطالي، أنه سيضم المهاجم ماريو بالوتيلي إلى تشكيلة المنتخب عندما يكون في كامل لياقته.

وقال مانشيني إن الأمر نفسه ينطبق على أندريا بيلوتي مهاجم تورينو الذي لم يضمه للتشكيلة أيضا، مضيفا أن القرارين استندا إلى معايير فنية.

ويذكر أن بالوتيلي استدعى إلى منتخب إيطاليا بعد غياب دام أربع سنوات ومنحه مانشيني شارة القيادة في أولى مبارياته بعد تولي تدريب إيطاليا في مايو الماضي، لكن بالوتيلي لعب ثلاث مرات فقط مع ناديه الفرنسي نيس هذا الموسم ولم يتمكن من تسجيل أي هدف.

واستبعد بالوتيلي تمامًا من تشكيلة نيس في مواجهة تولوز، يوم الجمعة الماضي.

قال مانشيني: ليسا في أفضل حالاتهما في الوقت الحالي، لكنهما جزء من المجموعة والباب مفتوح للجميع، عندما يستعيدان اللياقة بنسبة 100% سيعودان للمنتخب.