8 نصائح لقائدي المركبات عند تعطل مثبت السرعة أثناء القيادة

متابعات:أميرة خالد(صدى):

تداولت وسائل إعلام عالمية، اليوم الإثنين، عدد من النصائح التي قدمتها مواقع متخصصة في عالم السيارات، وذلك بخصوص تعطل مثبت السرعة في السيارات على الطرقات السريعة، الأمر الذي يفقد سائقها السيطرة عليها، على نحو يشكل خطرًا على حياته وحياة الآخرين.

وفي هذا الإطار قالت ” وسائل الإعلام ” ، إنه يجب اتباع مجموعة من الإجراءات للتعامل مع تعطل المثبت، حيث يتوجب على السائق أن يلتزم بالهدوء مع ربط حزام الأمان.

وأضافت ” وسائل الإعلام ” ، إنه من المهم أيضًا استخدام الأضواء التحذيرية في هذه الحالة، والاتصال برقم الطوارئ الخاص بالشرطة، وعلى السائق أن يجرّب وضع ناقل السرعة في الوضع N، ومن ثم محاولة إطفاء المحرك بالمفتاح بالنسبة للسيارات القديمة، أو الضغط المستمر على زر التشغيل في السيارات الحديثة.

وأكدت ” مواقع السيارات ” ، أنه في حال فشلت الخطوات السابقة، فمن الضروري الضغط على المكابح بقوة حتى تتوقف المركبة وإذا لم يفلح الضغط على المكابح، سيتوجب على قائد المركبة وقتها رفع فرامل اليد بشكل تدريجي، مع الإمساك بقوة بمقود السيارة.

أشارت ” وسائل الإعلام ” ، إلى أنه في حال إخفاق كل الحلول السابقة، على السائق وقتها تغيير ناقل السرعة من وضعية N إلى القيادة D، باستمرار لحين تجاوب المركبة، لافتة إلى أنه بعد توقف المركبة، ينصح بالوقوف في منطقة الطوارئ المخصصة على الطريق، واستعمال الإشارات التحذيرية، وطلب المساعدة.