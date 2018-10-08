المستشار الخاص والمشرف العام على مكتب سمو أمير الرياض يشيد بمضامين حوار سمو ولي العهد

سعيد العجل(صدى):

أشاد معالي المستشار الخاص والمشرف العام على مكتب سمو أمير منطقة الرياض الأستاذ سحمي بن شويمي بن فويز بمضامين حوار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع -حفظه الله- مع وكالة “بلومبيرغ” .

وبين معاليه في تصريح صحفي أن المملكة تسير بخطى ثابتة وواضحة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – أيدهما الله – وتنظر بمنهجها الواضح وموقفها الثابت إلى كل مصلحة عامة وشاملة ولاتقبل أن تمس سيادتها وأمن حدودها .

وأفاد معاليه أن سمو ولي العهد – حفظه الله – بين للعالم أجمع رؤية المملكة في مستقبلها ومكانتها التي تستحقها مؤمن بإمكانياتها وقدرة أبنائها على تحقيق المستوى الذي يتطلع إليه – أيده الله – .

وفِي ختام التصريح دعا معاليه الله عز وجل أن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها في ظل قيادتها الحكيمة.