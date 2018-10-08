وكيل إمارة منطقة الرياض ينوه بمضامين حوار سمو ولي العهد مع وكالة ” بلومبيرغ “

سعيد العجل(صدى):

نوه معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري بمضامين حوار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع -حفظه الله-التي أجرته معه وكالة ” بلومبيرغ ” .

وأكد معاليه في تصريح بهذه المناسبة على المكانة الاقتصادية والسياسية للمملكة ومنهجها الواضح والثابت في التعامل مع القضايا كافة ، مبيناً أن إيضاحات سمو ولي العهد – أيده الله – تؤكد على ذلك وتبشر بمستقبل زاهر بإذن الله امتداداً لما نعيشة اليوم .

وأضاف معاليه : إن المملكة تشهد بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمي – حفظهم الله – نقلة تنموية عامة في مختلف الجوانب بتوفيق الله وعونه ثم بسواعد أبنائها وبناتها إيماناً بقدرتهم وقوتهم ، وأن العلاقات السعودية الدولية تقوم على اساس الإحترام المتبادل والمصالح المشتركة وأنه لا يمكن لأحد المساومة على سيادة وأمن المملكة وهذا ما دأبت عليه المملكة منذ توحيدها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن – رحمه الله – وابنائه الملوك من بعده – رحمهم الله – حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – .

وفِي ختام التصريح دعا معاليه الله عز وجل أن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها في ظل قيادتها الحكيمة .