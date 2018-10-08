تهم أخلاقية تحبس فنانة مصرية عامين ونصف.. والأخيرة تعلق

أماني الغامدي(صدى):

أصدرت محكمة جنح الهرم بالقاهرة، صباح اليوم، حكماً بحبس الفنانة المصرية ميريهان حسين، لمدة عامين ونصف وغرامة 30 ألف جينه.

وأدينت ” حسين ” بتهمة القيادة تحت تأثير مسكر، والتعدي على موظف عام في أثناء تأدية وظيفته في القضية المعروفة إعلاميًا باسم ” كمين الهرم ” .

كما حكمت المحكمة، بغرامة 20 ألف جينه لضابطي قسم الهرم، بتهمة التعدي عليها وسبها وهتك عرضها.

من جانبها، قالت الفنانة ميرهان حسين، إن الحكم ما زال حكمًا مبدئيًا وليس نهائيًا، مشيرة إلى أن القضية تسير في مجراها الطبيعي.

وأوضحت في بيان لها، أن الحكم غير واجب النفاذ ولم تحبس ولا مطلوب حبسها حتى هذه اللحظة، وهي موجودة في منزلها، ويقوم المحامي الخاص بها بالإجراءات القانونية للاستنئاف على هذا الحكم.