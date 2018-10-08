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  • نشر : منذ 2 ساعتين
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  • حوادث

بالفيديو.. مفحط يدهس متجمهرين بعد أن فقد السيطرة على السيارة بالرياض

بالفيديو.. مفحط يدهس متجمهرين بعد أن فقد السيطرة على السيارة بالرياض
علي القحطاني(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول اليوم الإثنين، حادث دهس لسيارة أثناء ممارسة قائدها التفحيط في الرياض،حيث فقد قائدها السيطرة عليها وهو يمارس التفحيط بشارع عام وسط الأحياء السكنية ، لتنحرف عن مسار السير وتصدم عدد من المتجمهرين.

وباشرت الجهات الأمنية الحادث حيث قامت فرق الهلال الأحمر بنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، في حين لم تصدر بيان رسمي  بيتفاصيل الواقعة وعدد المصابين حتى الأن.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 19244 ] نشر منذ 27 دقيقة

المفروض يسجن انفرادي اقل شي شهر ويجلد امام المدرسة اهم الغرامه زايد يغرم
ويغرم 10000ريال

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