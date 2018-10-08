بالفيديو.. مفحط يدهس متجمهرين بعد أن فقد السيطرة على السيارة بالرياض
أظهر مقطع فيديو متداول اليوم الإثنين، حادث دهس لسيارة أثناء ممارسة قائدها التفحيط في الرياض،حيث فقد قائدها السيطرة عليها وهو يمارس التفحيط بشارع عام وسط الأحياء السكنية ، لتنحرف عن مسار السير وتصدم عدد من المتجمهرين.
وباشرت الجهات الأمنية الحادث حيث قامت فرق الهلال الأحمر بنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، في حين لم تصدر بيان رسمي بيتفاصيل الواقعة وعدد المصابين حتى الأن.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 35393 ] نشر منذ 1 ساعة
أكره شي باالدنيا يوم تشوف غشيم حمار
وماسك طارة🤔
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 32540 ] نشر منذ 1 ساعة
الله لايبلانا
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 11537 ] نشر منذ 1 ساعة
لاحــول ولا قــوة إلا بالله .
alfahd42[ عدد التعليقات: 19244 ] نشر منذ 27 دقيقة
المفروض يسجن انفرادي اقل شي شهر ويجلد امام المدرسة اهم الغرامه زايد يغرم
ويغرم 10000ريال