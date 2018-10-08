بالصور.. رحلات للمتعافين بالصحة النفسية بالطائف

حسين العلي(صدى):

نفذ مستشفى الصحة النفسية بمحافظة الطائف رحلتين لنزلاء المستشفى تضمنت زيارة لمكة المكرمة لأداء مناسك العمرة وزيارة لمعرض شئون الحرمين

وفي الثانية والتي كانت رحلة برية تم خلالها تناول وجبة الإفطار والغداء والعشاء تخللها العديد من الفقرات الترفيهية .

مدير المستشفى جمال بن عقاب الثقفي قال أن مثل هذه الرحلات تهدف لمساندة العلاج الطبي النفسي لرفع مستوى التحسن عن طريق الترفيه وبث روح التواصل والتعاون بين العاملين أنفسهم وبينهم وبين النزلاء .

موجه شكره وتقديره لمدير الشئون الصحية صالح بن سعد المؤنس على الدعم المتواصل للمستشفى في كافة المجالات ومن ضمنها هذه الأنشطة .