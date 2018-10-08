بالفيديو.. المجمع الطبي بالدمام يرد على اتهام ذوو متوفية بإهمال حالتها

عادل الحربي(صدى):

علّق الدكتور إبراهيم العتيبي، المدير العام التنفيذي للمجمع الطبي في الدمام، على اتهام ذوو متوفية بعد عملية استئصال مرارة المستشفى بالإهمال.

وأوضح في مداخلة هاتفية له ببرنامج ” معالي مواطن ” ، مساء اليوم، أنه تم إجراء عملية استئصال مرارة للمريضة، مضيفًا أن في اليوم الثاني كان حالتها الصحية مستقرة لذا سمح لها الأطباء بالخروج.

وأضاف أنه بعدها بيومين شعرت بآلام في البطن فأحضرها الإسعاف إلى قسم الطوارئ بالمجمع، وتم تنويمها أجرت أشعة وتحاليل في الطوارئ، مؤكدًا أن الأشعة الصوتية أظهرت أن هناك تجمع سوائل بمنطقة العملية، مضيفًا أنه في اليوم التالي تم عمل أشعة مقطعية للبطن وكان هناك تجمع للسوائل ومقرر إزالتها إلا أن وضع المريضة بدأ في التدهور.

وأشار إلى أنه تم تكوين لجنة طبية متخصصة لتحقق في القضية من الناحية الطبية ثم سيرفعون له تقرير بما تم التوصل إليه، مؤكدًا أنه سيتم محاسبة كل مقصر.

المدير العام التنفيذي للمجمع الطبي في الدمام: تم تكوين لجنة لمتابعة هذه القضية، وسوف نحاسب كل مقصر.#معالي_المواطن pic.twitter.com/zWOe8bEcNq — معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) October 8, 2018

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