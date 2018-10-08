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بالفيديو.. بدرية أحمد لمنتقديها: أنا أحب الحياة وما عاد يهمني السب

بالفيديو.. بدرية أحمد لمنتقديها: أنا أحب الحياة وما عاد يهمني السب
أماني الغامدي(صدى):

واجهت الفنانة الإماراتية ” بدرية أحمد ” ، اليوم الإثنين، هجوم عنيف وانتقادات لاذعة من قبل متابعيها، بعد ركوبها دراجة بخارية، خلف أحد الأشخاص، إلى جانب ملابسها، ورقصها، الذي لا يتناسب مع ارتدائها للحِجاب.

ومن جانبها ردت الفنانة ” بدرية ” ، على هذه الانتقادات، عبر حسابها بـ ” سناب شات ” قائلة: ” اللي يقول أنا عجوز واستخفت واتخبلت، أنا أحب الحياة وأموت بشيء اسمه الحياة، وفي نفس الوقت أحب الآخرة، وبعدين أنا شو اللي أسويه أنا ما أسوي شيء غلط ” .

وأضافت ” بدرية ” ، ” ولا تهموني الكلام والسب ما عاد يهمني، أنا إنسانة مجنونة منذ أن انخلقت وأنا مجنونة لازم أسوي أشياء مجنونة، وأنتم على كيفكم ” .

ومن جانبها كانت الإعلامية ” مي العيدان ” ، سخرتْ من تصرّفات بدرية أحمد، وطالبتها بالاعتزال، والابتعاد عن السوشال ميديا، لافتة إلى أنّها من المفترض أنْ تحترم عمرها.

 


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