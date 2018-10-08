أحمد الأمير: ” مخالفة قانونية ” تهدد مشاركة الأندية الخليجية في الدوري السعودي

ماجد محمد(صدى):

أعلن أحمد الأمير، خبير اللوائح والقوانين بالاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” ، عن وجود خطأ قانوني في لوائح اتحاد الكرة السعودي، قد يحول دون مشاركة الأندية الخليجية في دوري المحترفين.

وقال الأمير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” إن المادة 73 من النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم، لم تذكر ضرورة موافقة الاتحاد الآسيوي، على مشاركة أندية في مسابقات دول أخرى، واكتفت بذكر الاتحاد الدولي ” فيفا ” والاتحاد المحلي.

وأضاف أن هذه المادة، تخالف القانون الدولي لـ ” فيفا ” ، والذي يطالب بموافقته الشخصية، بالإضافة إلى موافقة الاتحادين المحليين والاتحاد القاري، للسماح لأي نادي، بالمشاركة في مسابقات دول أخرى، إذا توافرت كافة الشروط لذلك.

وطالب الأمير، بتعديل هذه المادة، في أسرع وقت ممكن، من أجل إتاحة الفرصة لمشاركة الأندية الخليجية، في الدوري السعودي للمحترفين.