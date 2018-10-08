بالفيديو.. خريجو الدبلومات الصحية يروون معاناتهم في شتات التعيين: عطونا وعود وننتظر

نايف السالم(صدى):

أكثر من 5 آلاف متدرب ومتدربة، انتظروا بفارغ الصبر ترشيحاتهم من قبل وزارة الصحة، ليُصدموا بأنهم تم تعيينهم في خارج مناطقهم وتبعد مسافات بعيدة عن منازلهم وأسرهم بعكس الرغبات التي سجّلوها.

وفي هذا الإطار، أكد مصدر مسؤول في وزارة الصحة أن 81% منهم تم تعيينهم بناء على رغباتهم، مضيفًا أن الوزارة فتحت باب التظلمات والاعتراض للخريجين ممن لم تحقق لهم رغباتهم وسيتم النظر فيها.

وتحدَّث بعض من خريجي الدبلومات الصحية عن تظلماتهم، في برنامج ” يا هلا ” المذاع على قناة روتانا خليجية مساء اليوم، حيث قال هشام ياربيق وهو خريج دبلوم صحي، إن أكثر الذين تم تعيينهم كانوا في مناطق مختلفة عن مناطقهم بالرغم من وجود نقص وظيفي في مناطقهم التي وضعوها في رغباتهم.

وأضاف : ” اللي اتعينوا من تبوك حطوهم في الجنوب، واللي اتعينوا من الجنوب حطوهم في الشمال، ودرجاتنا تؤهلنا لتعيينات أفضل ” ، مؤكدًا أن بعض المتضررين أشاروا إلى أن درجاتهم أعلى من الذين تم تعيينهم في مناطقهم بعكس ما صرَّح به المصدر المسؤول في وزارة الصحة.

وقال : ” تحملنا التدريب لمدة عام وسبع شهور، وتركنا وظائفنا وتكبدنا الديون، وخارجين من التدريب لا يعلم بحالنا إلا الله ” .

وتابع طارق الرشيدي، خريج دبلوم صحي، أنه تم تعيينه في الجوف وهو من القصيم، مشيرًا إلى أنه توجه إلى الوزارة لمعرفة أسباب ذلك، فقالوا لهم إن التعيين تم على أساس الدرجات، قائلًا : ” درجاتنا اختفت من على البوابة بعد 12 ساعة فقط ” .

فيما أوضحت ماريا إبراهيم، خريجة دبلوم صحي، أنها فوجئت بأن التعيين جاء عكس كافة الرغبات التي وضعتها، مشيرة إلى أنها من الأحساء وتم تعيينها بمنطقة الباحة.

وأكدت أنهم وعدوها صراحة قبل التدريب بأنهم سوف يظلون بالأحساء ولن يخرج أحد منها، وأن وظائفهم جاهزة، مضيفة : ” عطونا وعود وننتظر حتى اليوم ” .

طارق الرشيدي – خريج دبلوم صحي

عينوني في الجوف وأنا من القصيم، وقالوا بالدرجات، ودرجاتنا اختفت من على البوابة بعد 12 ساعة فقط!#خريجي_الدبلومات_الصحية_في_ياهلا#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/gz48CENrwd — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 8, 2018

ماريا إبراهيم – خريجة دبلوم صحي

منطقتي الإحساء، وتم تعييني بمنطقة الباحة، رغم إنهم وعدونا صراحة قبل التدريب: سوف تظلون بالأحساء ولن يخرج أحد منها..#خريجي_الدبلومات_الصحية_في_ياهلا#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/Tn8usTTmg3 — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 8, 2018

هشام باربيق – خريج دبلوم صحي

اللي اتعينوا من تبوك حطوهم في الجنوب، واللي اتعينوا من الجنوب حطوهم في الشمال، ودرجاتنا تؤهلنا لتعيينات أفضل.#خريجي_الدبلومات_الصحية_في_ياهلا#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/IUinvSoS9v — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 8, 2018