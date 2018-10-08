بالفيديو.. ذوو مواطنة توفيت بعد استئصال المرارة يتهمون المستشفى بالإهمال

علي القحطاني(صدى):

توفيت مواطنة بعد عملية استئصال مرارة فيما ذكر ذووها أن الإهمال هو السبب في الوفاة، حيث إنه لم يكن هناك مباشرة لحالتها من قبل الأطباء أو الممرضات.

وكشف ابن أخت المتوفية تفاصيل الواقعة لبرنامج ” معالي المواطن ” مساء اليوم، أن خالته دخلت المستشفى وأجرت عملية استئصال مرارة وخرجت بعدها من المستشفى، ثم شعرت بآلام بعد خروجها بيومين وانتقلت مرة أخرى للمستشفى.

وأضاف أنهم ذهبوا بها إلى طوارئ المستشفى إلا أنه لم يكشف عليها أحد قبل أن تجري أشعة، فبقيت على حالتها من الساعة الثانية ظهرًا وحتى التاسعة مساءًا دخلت للأشعة.

وأشار إلى أنه أراد أن يتواصل مع المدير المناوب في هذا الوقت، موضحًا أنه قال لابد من انتظار دورهم في الأشعة حيث إن الحوادث أولى أن تدخل للأشعة.